Мнение: Слишком требовательные преподаватели, обидчивые зумеры и экзамены в МИТ

1. В продолжение темы слишком требовательных людей, которые действуют из лучших побуждений, но приносят своей привередливостью много вреда окружающим. Константин Патюков пишет в комментариях на Дзене (ссылка):



Помню, на лекции по психиатрии лектор (завкафедрой) привёл реальный пример. В одном из вузов был препод, который мало того, что считал свой предмет самым-самым, но на каждом потоке выбирал жертву, которую доводил до отчисления.

Очередная жертва, парень, после нескольких пересдач пришёл на последнюю, дальше только отчисление и ать-два, в армию. И вот тянет он билет, называет номер, поднимает глаза и видит на лице препода мерзкую улыбочку, с которой он всегда всех «валил». Парень молча наклоняется, берёт табуреточку и прикладывает ей по головушке своему визави. Препод в травму с ушибом головного мозга, студент в милицию, но оттуда его на экспертизу отправили, аккурат к нашему завкафедрой – парнишка почти ничего не помнил. По итогу у парня классический аффект, но заинтересовались преподом. Провели экспертизу – шизофрения!

Добавлю к этому, что здоровых людей мало, много недообследованных. Вузовские работники не дадут соврать: если взять 100 случайных преподавателей вузов и подвергнуть их тщательному допросу, психиатры вычислят как минимум 5-10 «своих».

2. Американская молодёжь не хочет работать, а если всё же работает, то ведёт себя словно капризные дети. Лента пересказывает публикации американских СМИ о так называемом поколении зумеров (ссылка):



Люди из поколения Z не ищут работу и не пытаются получить квалификацию. Заявки, которые получает потенциальный работодатель, зачастую исходят не от самого соискателя, а от его родителей. Молодежь же не хочет искать работу. Более того, когда дело доходит до собеседований, то очень часто претендент приводит с собой мать или отца. Кстати, часто именно из-за давления последних человек из поколения Z вообще начинает попытки трудоустройства.

Зумерам оказалось тяжело работать в стандартном графике.

По словам некоторых работодателей, идея нанять, например, молодого сантехника в новых условиях оказывается несбыточной мечтой. Ситуация усложняется еще и из-за того, что с так называемыми зумерами оказывается очень сложно работать. Опрос, проведенный Intelligent, показал, что 39 процентов работодателей избегают нанимать недавних выпускников колледжей. Оказывается, что они производят впечатление высокомерных, легко обижающихся, ленивых и неподготовленных к работе людей. Представители некоторых компаний констатируют, что зумеры «рассыпались» даже под небольшим давлением.

«Приходится ходить вокруг них на цыпочках, проявляя при этом особую деликатность, чтобы не обидеть их, не расстроить или не зайти слишком далеко», — заявил предприниматель Джессен Джеймс.

По моим наблюдениям поколенческая разница не так велика, как кажется. Сейчас идёт что-то вроде нормального капиталистического отбора. Есть молодёжь, которая ведёт себя инфантильно — вот как описано в процитированном фрагменте или даже хуже. Есть молодёжь, которая нормально работает, чтобы нормально жить: покупать себе всякое барахло на Вайлдберриз, ходить в клубы и ездить отдыхать с друзьями в другие города. И есть молодёжь, которая вкалывает всерьёз, пытается чего-то достичь.

Как показывает опыт, если сейчас все три группы могут оказаться на одной вузовской скамье, а потом в одном отделе какой-нибудь фирмы, то уже через 20 лет мы будем наблюдать большую разницу, а через 40 лет три перечисленных группы окажутся в разных слоях общества.

3. Вот как выглядело задание по математике на экзамене в Массачусетский технологический институт в США в 1869 году (ссылка):

А вот как один из разделов экзаменов в тот же МИТ выглядит сейчас (ссылка):

Как видите, раньше на экзамене требовали значительно меньше.