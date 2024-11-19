Рупор кремлевской пропаганды: Крынки. Родина украинского страха

О деталях прошлогодней операции ВСУ на Днепре

Украинское издание опубликовало материал о прошлогодней операции по высадке ВСУ на левый берег Днепра, боях в селе Крынки и последующего отступления спустя более полгода столкновений. Статья содержит любопытные подробности:

Главным вдохновителем высадки выступала Великобритания, курировавшая создание Корпуса морской пехоты ВСУ и призывавшая использовать его «по прямому назначению, а не в полях под Донецком». При этом в Лондоне требовали начать форсирование Днепра сразу после подрыва Каховской ГЭС в мае 2023 года.

Задачей минимум было создание и расширение плацдарма с выходом на трассу M-14, максимум — вовсе выход к Крымском перешейку. Для этого задействовались все четыре бригады морской пехоты, а расчет строился на том, что у ВС РФ нет второй линии обороны.

В ходе высадки было захвачено село Крынки, однако недостаточное планирование, нехватка лодок и средств РЭБ привели к серьезным трудностям с логистикой. На других участках ситуация была еще хуже: в районе Поймы морпехов 36 обрмп накрыли «Искандерами», потери составили 90 человек убитыми и раненными.

Хотя изначально на операцию возлагали большие надежды вплоть до изменения хода боевых действий, к началу 2024 года нахождение на плохо снабжаемом плацдарме демотивировало личный состав. Ситуацию ухудшили переброска ВС РФ подкреплений из частей ВДВ и бомбовые удары, превратившие местность в «лунный пейзаж».

В итоге в июле ВСУ полностью покинули Крынки, однако это решение было запоздавшим как минимум на два месяца и привело только к лишним потерям. Из-за ударов по плавсредствам иногда уходить приходилось вплавь.

Хотя для ВС РФ это точно не было «легкой прогулкой», ни одной цели противник не достиг — участники со стороны ВСУ отмечают, что в результате им лишь удалось стянуть на участок силы ВС РФ ценой немалых потерь «очень ценных людей». При этом те же самые бригады морской пехоты т.н. Украина могла рационально использовать на том же Донбассе.

А с более глобальной точки зрения операция выступает наглядным примером того, как Великобритания ведет войну чужими руками. А все издержки несет т.н. Украина, теряющая оперативный резерв ради удовлетворения требований спонсоров.

@rybar – цинк

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