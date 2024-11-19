 

VK Видео добавило раздел “Политика”

19.11.2024, 19:55, Разное
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В VK Видео появился новый раздел, посвященный политическим темам. Об этом рассказали в компании. Раздел предоставляет пользователям доступ к контенту известных политических обозревателей и видеоблогеров.

Среди авторов, чьи блоги представлены в новом разделе: “Соловьёв Live”, Стас “Ай, Как Просто!”, Диана Панченко, Дмитрий Пучков, Захар Прилепин и другие. Также в разделе доступны личные блоги и ролики от крупных телеканалов: РБК, Первый канал, РФ 1 и других.

Кроме того, раздел содержит короткие сводки новостей и аналитику от ведущих экспертов.

Представители компании отметили, что раздел доступен на всех платформах VK Видео. Ранее сообщалось о росте количества сайтов со встроенным плеером VK Видео, а общая аудитория таких сайтов превысила 100 миллионов.


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