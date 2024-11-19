Систему «ЭРА-ГЛОНАСС» оснастят камерой с искусственным интеллектом для автоматического выписывания штрафов

В Государственной думе готовится проект закона о дополнении экстренной информационной системы «ЭРА-ГЛОНАСС» видеокамерой, направленной в салон автомобиля, и искусственным интеллектом, умеющим отслеживать нарушения со стороны водителя и пассажиров.

В тексте законопроекта предусмотрено автоматическое наложение штрафа системой, если водитель превысит скорость (местоположение определяется по спутнику и сверяется с картой дорог в реальном времени), если водитель или пассажиры не пристёгнуты, или если автомобилем управляет лицо, не указанное в полисе ОСАГО – для этой функции применено распознавание лиц по государственной базе биометрических данных. Также штраф будет выписан при использовании мобильного телефона во время двжиения. Кроме того, разрабатывается анализ поведения для выявления лиц, управляющих автомобилем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

По мнению авторов законопроекта, закон не нарушает неприкосновенность частной жизни, поскольку автомобиль – не жильё. Автоматические штрафы можно будет оплатить на «Госуслугах» или через интернет-банкинг уже через несколько минут после выявления нарушения.

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