 

MacBook Pro с M4 Max превзошел RTX 3080 Ti и RTX 4070 в графике

19.11.2024, 18:15, Разное
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В бенчмарке Blender Open Data выявлена превосходная графическая производительность новой линейки ноутбуков MacBook Pro, оснащенных чипом Apple M4 Max.

Средний балл M4 Max в 5208, основанный на 28 тестах, незначительно уступает RTX 4080 Laptop, но превосходит настольные RTX 3080 Ti и RTX 4070.

Примечательно, что графический процессор M4 Max интегрирован в чип, в отличие от дискретных графических процессоров Nvidia, требующих дополнительного пространства в корпусе. Он также демонстрирует незначительную разницу в производительности по сравнению с RTX 4090 Laptop, который имеет более высокий средний балл 6863.

Оценки Blender Open Data предоставляют реалистичное представление о производительности графического ядра, в отличие от синтетических тестов, таких как Geekbench. Таким образом, M4 Max впечатляет своими графическими возможностями, превосходя дискретные графические процессоры и обеспечивая скорость, близкую к топовым вариантам Nvidia.


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