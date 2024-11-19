 

Доктор Мясников назвал опасные заболевания из-за долгого сидения

19.11.2024, 16:35, Разное
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Привычка сидеть оказалась разрушительной силой для здоровья, предупреждает доктор Александр Мясников. Исследования неумолимо доказывают, что те, кто проводит много времени в сидячем положении, живут меньше, чем активные люди.

Этот пагубный образ жизни наносит ущерб позвоночнику, вынуждая сердце работать неправильно. Длительное сидение нарушает биомеханику, приводя к развитию сердечных патологий, таких как болезни сердца и инфаркт.

Причина кроется в тесной взаимосвязи между сидением и отклонениями, которые повышают риск сердечных заболеваний, включая высокий холестерин, лишний вес и повышенный уровень сахара в крови. Более того, сидение способствует образованию тромбов.

Отрицательное влияние сидения не ограничивается сердцем. Оно ухудшает кровообращение, лишая органы кислорода и питательных веществ. Это открывает путь депрессии, остеопорозу, инфаркту, инсульту и даже онкологическим заболеваниям. Десять процентов опухолей вызваны недостатком активности.

Чтобы избежать таких последствий, необходимо регулярно вставать и двигаться. Ходьба, упражнения и подъем по лестнице могут защитить нас от серьезных проблем со здоровьем. Помните, что сидение – смертельный враг долгой и здоровой жизни.


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