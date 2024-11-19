Кукурузные отруби помогут снизить давление без лекарств

Натуральные продукты могут успешно снижать кровяное давление, избегая использования таблеток. Клетчатка, содержащаяся в кукурузных отрубях и бобовых, играет решающую роль.

Пищевые волокна стимулируют выработку короткоцепочечных жирных кислот. Это вещество питает полезные бактерии, которые выделяют компоненты, расширяющие сосуды и снижающие кровяное давление.

Отруби кукурузы богаты клетчаткой: 100 граммов содержат трехдневную норму. Чечевица и фасоль также являются хорошими источниками пищевых волокон.

Клетчатка также препятствует всасыванию вредного холестерина, снижая его уровень и положительно влияя на артериальное давление.

Специалисты рекомендуют мужчинам ежедневно потреблять не менее 38 граммов, а женщинам – 28 граммов пищевых волокон. Каждые 5 граммов клетчатки снижают давление примерно на 3 мм ртутного столба.