 

Kramer представила гоночный GP2-890 XX — гипернейкед за 50 000 долларов

19.11.2024, 16:00, Разное
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Компания Kramer, специализирующаяся на гоночных мотоциклах, выпустила эксклюзивную модель GP2-890 XX по цене 50 тысяч долларов. Данный мотоцикл позиционируется как машина для трековых гонок и оснащен передовыми компонентами, включая двигатель KTM 890 с доработками для увеличения мощности, титановые детали и карбоновое волокно в конструкции.

Дженсен Билер, глава Kramer в США, подчеркивает, что ни один из мотобрендов не выпускает сейчас исключительно гоночные гипернейкед-мотоциклы, хотя спрос на них растет с каждым годом. Фактически, новинка представляет собой специализированный мотоцикл для кольцевых гонок.

Мотоцикл оснащен регулируемой подвеской WP APEX, тормозной системой Brembo и карбоновыми дисками BST Star Tek. Широкий спектр настроек позволяет адаптировать мотоцикл под индивидуальные требования гонщика. GP2-890 XX отличается уникальным дизайном корпуса из углеродного волокна и весом всего 140 кг. Ожидается, что мотоцикл появится у дилеров в 2025 году в ограниченном количестве.

Источник &#8212 Kramer


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