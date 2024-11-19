В Саудовской Аравии будут отрубать пальцы за читерство в онлайн играх

Саудовская Аравия станет первой в мире страной, в которой читерство в онлайн-играх признают уголовным преступлением. Более того, за нечестную игру планируют ввести суровое наказание – на первый раз читер отделается предупреждением, но в случае рецидива в течение года ему отрубят палец.

К правящей династии Саудовской Аравии принадлежат порядка 25 тысяч человек, в том числе около 200 принцев. Журналисты полагают, что кто-то из них увлёкся компьютерными играми и несколько лет назад решил не терпеть недостатки этой отрасли, а ввести законодательное регулирование.

«В 2022 году произошёл инцидент: юношу, не принадлежащего к королевской династии, доставили в одну из правительственных резиденций, представили 62-летней женщине и попросили объяснить, почему он сказал в игровом чате, что вступал с ней в половую связь. Лишь чудом он вымолил себе прощение. После этого начали вводить законы, касающиеся игр», – комментирует ситуацию журналист издания Saudi Truth Абдулла аль Азиз.

Кроме того, в Эр-Рияде сейчас строят «город киберспорта», а в 2025 году королевство примет Олимпийские киберспортивные игры – это тоже может указывать на то, что геймингом увлёкся кто-то из королевской семьи. На Западе к новому увлечению арабов относятся скептически.

«Я хочу напомнить, что если в Саудовскую Аравию на эти соревнования поедут, к примеру, наши небинарные спортсмены, то по местным законам их могут скормить крокодилам, – сказала изданию Esports Insider чиновница Госдепартамента Сьюзан Трасс. – И я не уверена, что мы будем должным образом реагировать, учитывая, что в торговле с Эр-Риядом у нас всё идёт хорошо».

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