 

Президенты Парагвая и Армении госпитализированы на саммите G20

19.11.2024, 14:55, Разное
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На саммите “Большой двадцатки” в Рио-де-Жанейро произошла госпитализация нескольких глав государств.

Президент Парагвая Сантьяго Пенья почувствовал боли в сердце и был доставлен на скорой помощи в Музей современного искусства. После кардиограммы его перевезли в частную клинику Самаритано для наблюдения.

Вице-президент страны сообщил, что Пенья в стабильном состоянии, а причиной его госпитализации стало “легкое недомогание”. Клиника заявила о намерении опубликовать медицинское заключение о его здоровье в ближайшее время.

Также поступил в больницу и президент Армении Ваагн Хачатурян. По данным местных СМИ, его госпитализировали с проблемами с сердцем. Его навестила министр здравоохранения Анаит Аванесян.


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