Росатом: Рынок IoT в России к 2030 году может вырасти более чем на 60% до 276 млрд

В РФ наблюдается резкий рост спроса на технологии интернета вещей (IoT). В 2022 году объем рынка IoT увеличился на 30%, достигнув 172 млрд рублей. Аналитики прогнозируют, что к концу десятилетия этот показатель может вырасти на более чем 60%, приблизившись к 276 млрд рублей.

IoT объединяет множество физических устройств, подключенных к интернету и обменивающихся данными. Технологии IoT используются в различных областях: от носимых гаджетов до систем умного дома и промышленных приложений. Рынок IoT стремительно развивается, с ежегодным ростом на 8%.

Наиболее динамично растет сегмент программного обеспечения для IoT (включая платформы, шлюзы и драйверы), который прибавляет по 12% в год. К 2030 году объем этого сегмента может достигнуть 80 млрд рублей.

Около трети расходов на IoT направляется на капитальное строительство и модернизацию инфраструктуры. Бум IoT-технологий наблюдается практически во всех отраслях экономики, особенно в сфере безопасности, социальной инфраструктуры, строительства и энергетики.

Компании все чаще используют IoT для оптимизации процессов, включая отслеживание транспорта, автоматизацию производства и логистики, а также мониторинг активности клиентов.