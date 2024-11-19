 

Apple инвестировала в Индонезию, чтобы восстановить продажи iPhone

19.11.2024, 14:55, Разное
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В стремлении вернуть популярность iPhone на индонезийском рынке, Apple вложила значительную сумму в местную экономику. Инвестиция в размере почти 100 миллионов долларов была сделана в попытке убедить правительство отменить запрет на продажу iPhone 16.

Первоначальные планы Apple включали вложение 10 миллионов долларов в производство компонентов и аксессуаров в Бандунге. Однако, когда Министерство промышленности Индонезии потребовало переговоров с руководством компании, Apple увеличила свое предложение почти в десять раз. Министерство пока не приняло решения по этому вопросу.

Запрет на продажу iPhone 16 был введен в 2024 году из-за невыполнения Apple своих инвестиционных обязательств. Вместо требуемых 95 миллионов долларов компания вложила всего 86 миллионов долларов.

По расчетам Apple, эта инвестиция позволит им получить доступ к обширной базе пользователей Индонезии, половина из которых моложе 44 лет и активно использует технологии. Интерес компании к этому рынку также вызван запретом на продажу смартфонов Google Pixel. Однако компания Google пока не предприняла никаких действий для решения этой проблемы.


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