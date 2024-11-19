Звонок Шольца в Кремль обсудили на «Разговорах о важном»

В российских школах состоялось традиционное внеурочное занятие «Разговоры о важном», посвящённое актуальным внешнеполитическим событиям прошедшей недели.

Главной темой для обсуждения на уроке стал звонок 15 ноября канцлера ФРГ Олафа Шольца президенту России Владимиру Путину, который состоялся по инициативе немецкой стороны – учащиеся дали оценку политике Берлина, а также подготовили коллективное обращение к депутатам Бундестага и гражданам Германии.

– Мы, российские школьники, осуждаем гера Шольца за бесхребетность, волюнтаризм и слюнтяйство. Будучи «хромой уткой», он бы на закате своей политической карьеры мог бы сделать что-то полезное и признать полный провал политики коллективного Запада. Призываем депутатов и граждан ФРГ одуматься и избрать вменяемого канцлера, – говорится в документе, опубликованном на сайте «Разговоров о важном».

Также молодые россияне предложили Шольцу незамедлительно явиться для дачи объяснений в Москву, либо принять участие в «Разговорах о важном» удалённо – если канцлер ФРГ согласится, то уже через неделю он сможет ответить на вопросы школьников и публично покаяться в своих заблуждениях.

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