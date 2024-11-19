 

Принц из сказки – как выглядит в гробу бывший участник группы “На-На” Владимир Левкин

19.11.2024, 13:10, Разное
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Белоснежный гроб с артистом утопает в цветах. Море венков, свечей. Звучат песни Левкина из альбомов разных лет. А сам он похож на прекрасного уснувшего принца из сказки. В черном фраке, белой рубашке, бархатном галстуке-бабочке. Настоящий артист! Он всегда выглядел эффектным и в своем последнем путешествии тоже.

Напомним, в минувшую пятницу Левкин был госпитализирован с пневмонией, а потом его перевели из реанимации в гематологию Боткинской больницы с лейкозом. Известно, что в начале 2000-х у музыканта обнаружили рак лимфатической системы четвертой стадии. Тогда он перенес две пересадки костного мозга, курсы химиотерапии и сумел побороть страшную болезнь. Но она вернулась… 17 ноября сердце артиста остановилось.

Похоронят его на престижном Троекуровском кладбище, где покоятся Борис Моисеев, Юлия Началова, Александр Бырыкин и многие другие знаменитые артисты, коллеги Владимира Левкина.


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