 

Британский чат-бот профессионально тратит время мошенников, изображая растерянную старушку

19.11.2024, 12:40, Разное
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Британский провайдер Virgin Media O2 представил новую антифрод-систему на основе искусственного интеллекта. Она получила собственное имя Дейзи и искусно имитирует личность пожилой женщины. Дейзи способна часами поддерживать осмысленные беседы, чтобы удерживать мошенников на линии и мешать их деятельности.

Разработчики Дейзи исходили из необходимости создать иллюзию уязвимого персонажа, которого легко обмануть, чтобы завлечь мошенников в ловушку. В то же время Дейзи быстро распознает их типовые приемы, так как прошла обучение у реальных сетевых преступников, ставших на путь перевоспитания. Она способна на лету генерировать осмысленные, но неверные данные – фальшивые счета, номера банковских карт и т.д., чтобы заставлять мошенников тратить время на обработку этой бесполезной информации.

Главная особенность Дейзи – в ее непредсказуемости, которая мастерски выдается за особенности характера мнимой старушки. Она умеет переключать разговор на отвлеченные темы, жаловаться на жизнь, пытается рассказать о своих хобби и домашних питомцах. ИИ имитирует проблемы со слухом и выборочную потерю памяти, вынуждает собеседника отвечать на множество второстепенных вопросов, и при этом сохраняет иллюзию своей уязвимости, готовность раскрыть важные сведения.

Но, пожалуй, самым важным качеством Дейзи является демонстрация того, что никто теперь не может быть уверен, с кем он разговаривает – с реальным человеком или ИИ. Это должно служить предостережением для всех, так как подобные технологии становятся все более распространенными. Хорошо, что Дейзи используется в благих целях, но всегда сохраняется угроза обратного.Источник &#8212 Virgin Media


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