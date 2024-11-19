 

Феминистки потребовали отставки президента Уругвая, предложившего распространить гендерное равенство на армейский призыв

19.11.2024, 11:33, Разное
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В Уругвае проходят массовые протесты феминисток против президента Луиса Локалле из-за его предложения распространить принципы гендерного равенства на призыв на срочную службу в армии.

Глава государства утверждал, что подпишет закон, запрещающий гендерную дискриминацию против женщин, исключительно если для обоих полов будут установлены «эквивалентные условия во всех сферах жизни».

Правозащитные и феминистские организации требовали принятия закона о равноправии, который запретил бы работодателям платить женщинам меньшие зарплаты и гарантировал бы им приоритетное право на трудоустройство, если на рабочее место также претендует мужчина. Локалле в ответ заявил, что считает эти идеи «несправедливыми», и предложил начать призывать женщин в армию.

– Если вы хотите равенства, я предлагаю вам настоящее равенство. Каждый год мы призываем на срочную военную службу 40 тысяч мужчин. Почему бы не разделить эту обязанность на оба пола? – поинтересовался президент.

В ответ правозащитницы обвинили Локалле в «фашизме» и попытке «загнать женщин в рабство». По всей стране прокатились акции протеста с требованием отставки президента и даже суда над ним.

– Наше государство использует армию как источник рабочей силы – у срочников минимальные зарплаты, при этом они обязаны год работать в народном хозяйстве, на строительстве инфраструктурных объектов, иногда даже в полях. Это фактически рабство и Локалле предлагает сделать женщин рабынями. Он преступник, – заявила лидер общественной организации MYSU Мануэлла Розенплат.

– То, что предлагает Локалле, это мужской терроризм против женщин, – подтверждает общественница из Монтевидео Саманта Пуэнте. – Мы привыкли к тому, что армия не используется по назначению, но что будет, если начнётся война? Жизни женщин окажутся под угрозой. То, что сказал президент, это фактически угроза убийством.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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