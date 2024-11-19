 

Мнение «аналитика»: О предчувствии гражданской войны… Ад надвигается?

19.11.2024, 10:45, Разное
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Похоже дело идёт к тому, что всех нас ждут огромные потрясения. Глобальные даже. И на их фоне нынешний «украинский кризис» покажется лёгкой разминкой перед главными событиями. А их последствия…

Ну, в экстремальном варианте это будет ад кромешный.

Шутка ли — гражданская война в ядерной державе!

И это совсем не то, о чём сладострастно мечтают небратья за «поребриком».

Избранный американский президент Дональд #Трамп подтвердил, что сразу после инаугурации задействует войска для ускоренной депортации нелегальных мигрантов. А власти «демократических» штатов уже не раз объявляли, что будут сопротивляться таким действиям президента. В том числе, силой.

Кажется, совсем скоро в Соединённых Штатах станет совсем «весело». Настолько, что новой Администрации будет уже не до Украины. И она, эта новая вашингтонская администрация, с готовностью спихнёт головную боль с излишне горячим соседом России на Европу. Которая, собственно, весь #кризис и затеяла.

По крайней мере, будет «весело»?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”


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