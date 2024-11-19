 

Ольгу Бузову застукали за недвусмысленным занятием

19.11.2024, 9:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Недавно Ольга Бузова публично заявила, что в следующем году она твердо намерена родить ребенка и создать семью. Артистка поделилась планами с журналистами. В 2025 году певица обзаведется ребенком, после чего на год возьмет творческий перерыв. А в 2026 году Оля даст большой сольный концерт в честь юбилея своей карьеры.

Если исполнительница хита “Мало половин” настроена столь серьезно, то очевидно, что ее сердце не свободно. В соцсетях Бузова периодически намекает на наличие возлюбленного, публикует фото с молодым человеком, где не видно его лица. На днях на своем концерте артистка страстно поцеловалась с Олегом Майами. В Сети сразу поползли слухи об их воссоединении, ведь раньше пару связывали романтические отношения. Однако позже Майами отверг подобные предположения, заявив, что между ними стоит лишь работа, ведь исполнители записали совместный трек.

Кто этот неизвестный, завоевавший сердце Бузовой, пока неизвестно, но Ольга настроена весьма серьезно. Недавно ее застукали в свадебном салоне за примеркой платья. Артистка была там не одна, а со своей командой. Журналисты выяснили, что некоторые экземпляры пришлись певице по душе.

К тому же уже несколько месяцев Оля не снимает роскошное кольцо с безымянного пальца. Эксперты оценили ее украшение в 45 миллионов рублей.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.11 / В России заблокируют Twitch в ответ на решение Байдена по ракетам

19.11 / Бурбоновые винокурни станут новым источником возобновляемой энергии

19.11 / Этим рецептом вы точно удивите своих гостей – Цыпленок с апельсинами и розмарином в медово-чесночном маринаде

19.11 / Мнение: Откуда у нас такое право

18.11 / Рупор кремлевской пропаганды: “Восхождение Трампа”

18.11 / Мнение: Зачем США была нужна война, нерациональный Евросоюз и закрытие американских военных баз

18.11 / Доктор назвал способы защиты от появления тромбов в артериях и венах

18.11 / Мнение: Существует ли пивной алкоголизм

18.11 / РЖД введёт систему овербукинга

18.11 / Мнение: Закроет ли Трамп лунную программу, в США «скрывают НЛО» и как найти книгу по описанию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика