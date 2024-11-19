Бурбоновые винокурни станут новым источником возобновляемой энергии

Исследователи из Института Джеймса Б. Бима разработали технологию переработки барды в метан. Это позволяет решить сразу две проблемы: утилизацию отходов производства бурбона и снижение углеродного следа в Кентукки. В этом штате сложилась почти критическая ситуация, поэтому Министерство сельского хозяйства США одобрило проведение локального эксперимента.

Традиционно барда, которая по большей части состоит из продуктов переработки зерновых, использовалась в качестве удобрения или прикорма для скота. Однако для этого ее желательно дополнительно очищать, что является слишком сложным и затратным процессом для 60 % мелких частных винокурен в Кентукки. Плюс в этом штате прогнозируется падение поголовья крупного рогатого скота до самого низкого уровня с 1951 года. Тогда как производство бурбона, напротив, в следующие пять лет удвоится.

В ходе исследований были выработаны несколько методов получения метана из барды в зависимости от концентрации и типа исходного вещества – кукурузы, ячменя, ржи и пшеницы. Оптимальной оказалась барда из кукурузы, которая является и самой распространенной. Полученный метан будут использовать на месте, для работы тех же самых винокурен, заправки грузовиков и прочей техники, для обогрева помещений. Планируется создать циклическую схему, в которой злаки используются в производстве алкоголя с максимальной отдачей и без создания отходов.

Источник — University of Kentucky