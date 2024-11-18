 

Доктор Григорьян назвал способы защиты от появления тромбов в артериях и венах

18.11.2024, 20:45, Разное
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Врач-эндоваскулярный хирург Ашот Григорьян поделился эффективными методами предупреждения тромбоза, который возникает в случае образования сгустков крови в артериях или венах.

Профилактика тромбоза в артериях подразумевает активный образ жизни и регулярные физические нагрузки для предотвращения атеросклероза. Кроме того, необходимо соблюдать диету с пониженным содержанием простых углеводов и жиров, а также употреблять достаточное количество воды и клетчатки.

Для предотвращения венозного тромбоза следует избегать факторов, сдавливающих вены. В частности, важно отказаться от ношения узкой и высокой обуви, а также избегать длительного сидения или стояния, приема определенных лекарств и гормональных контрацептивов.


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