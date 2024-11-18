Мнение: Существует ли пивной алкоголизм

Идущую уже второй год на наших глазах опупею с “защитой населения от тлетворного влияния пива” можно рассматривать как печальное свидетельство резкого понижения уровня государственного управления в стране. Сначала рекламу пива “прикрыли”, теперь “за распитие” штрафовать начнут. Все это сопровождается мутным, но упорным пиаром в духе “борьбы с пивным алкоголизмом” и “защиты подрастающего поколения…” Все – на полном серьезе, со слезой в голосе и “болью за нравственность”. Люди как будто всерьез верят, что перед рядовым жителем РФ стоит выбор – пойти выпить пива или пойти в библиотеку “почитать Гамлета”. И, если государство эту бутылку пива у него правдами-неправдами вырвет – он-таки, ВЗДОХНУВ, пойдет в библиотеку. Или на “Жизель” в Большой Театр.

Какой-то прекраснодушный идиотизм. Ведь еще в 90-е понимали, что РЕАЛЬНЫЙ выбор совсем другой: это извечный русский выбор – выпить пива или водки? Сначала была мысль приучить наших людей к вину, “как во Франции”; но тут дело не пошло, орешек оказался крепок. А вот с пивом более-менее удалось. “Развернули”. Все шло нормально – до тех пор, пока матвиенки и слиски, проникшие во власть в циклопических масштабах, всерьез не уверились, будто перед россиянами стоит проблема – нажраться или пойти в Большой Театр?

Нет, дорогие друзья! Проблема только в том, КАК и ЧЕМ нажраться!

А ведь все дело в том, что люди вообще отказываются воспринимать политику “как искусство возможного”. Все норовят – хотя бы на словах – построить “рай на земле”. Нет, цель политики – не сделать “как в раю”; всё гораздо приземленнее. КАК БЫ НЕ БЫЛО ХУЖЕ! – вот девиз нормального, умного политика, действительно думающего о народе.

Но глупые это понять не в состоянии. Чем и пользуются ушлые лоббисты и просто демагоги, “делающие свой маленький гешефт”.

Вполне возможно, что нынешние гонения на пиво спровоцировало “водочное лобби”. Не удивлюсь, если окажется верна и более замысловатая версия – что, в частности, ограничения на рекламу пива втайне пролоббировали и сами “пивняки”: мол, рынок уже поделен, и новые “игроки” на нем ни к чему. Поди раскрути теперь новый бренд, при таких-то ограничениях!

Но, как бы то ни было, а эффект будет достигнут неотвратимый: чем меньше станет в российской жизни пива, тем больше будет водки. Извечная “игра с нулевой суммой” на россиянский манер.

Третьего не дано. Не нравится “пивной алкоголизм”? Получите обратно свой любимый “водочный”!

К сожалению, в российской власти, видимо, уже не осталось тех, кто способен это понять.

P.S. Сам я, кстати, к пиву совершенно равнодушен. Если б оно и вовсе исчезло – я б особой потери не почувствовал. Я квас люблю… (2005)