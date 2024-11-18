 

Рупор кремлевской пропаганды: Астафьев и “ленивые русские”

18.11.2024, 19:15, Разное
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Историк Спицын негодует по поводу героизации Астафьева.

Из телеграмма Евгения Юрьевича Спицына:
Как можно защищать "великого" писателя, "совесть нации" Астафьева, который говорил и писал подобное, что по нынешнему УК прямо тянет на ст 354.1 о реабилитации фашизма и фальсификацию истории Великой Отечественной войны:
«Советская военщина – самая оголтелая, самая трусливая, самая подлая, самая тупая из всех, какие были до неё на свете. Это она «победила» 1:10!» "
«Ввместо парадного картуза надо надевать схиму, становиться в День Победы на колени посреди России и просить у своего народа прощение за бездарно «выигранную» войну, в которой врага завалили трупами, утопили в русской крови.» https://youtu.be/FA-OQACrV8o
https://t.me/SpicynEY/1885
Вот еще астафьевские перлы «Тот, кто "до Жукова доберется", и будет истинным русским писателем… Ох, какой это выкормыш "отца и учителя"! Какой браконьер русского народа. Он, он и товарищ Сталин сожгли в огне войны русский народ и Россию".

«Вероятно, 47 миллионов — самая правдивая и страшная цифра наших потерь. Да и как иначе могло быть? Когда у лётчиков-немцев спрашивали, как это они, герои рейха, сумели сбить по 400—600 самолётов, а советский герой Покрышкин — два, и тоже герой…»

«После разгрома 6-й армии противника (двумя фронтами!) немцы устроили “Харьковский котел”, в котором Ватутин и иже с ним сварили шесть (!!!) армий, и немцы взяли только пленными более миллиона доблестных наших воинов вместе с генералами».

«Миллион жизней — за город, за коробки? Восстановить можно все, вплоть до гвоздя, а жизни не вернешь… А под Ленинградом? Люди предпочитали за камень погубить других людей. И какой мучительной смертью! Детей, стариков… Скажу откровенно, мне кажется, человечество неизбежно придет к такому же пониманию гуманности, что и я, — только не теперь и не завтра. Повторяю, может быть, век спустя

«Сибирь надо отдать китайцам, которые-де её облагородят куда лучше «ленивых русских».

https://t.me/SpicynEY/1886

Собственно, о данном внутреннем мире Астафьева все прекрасно изложил еще Бушин https://m.ok.ru/group/51658906599571/topic/68610699731091, который правильно отметил, что Астафьев был приспособленцем (причем довольно гглупым – известный перл про стрелочки как раз от него пошел), который просто нашел свою нишу придворного писателя-антисоветчика, задвигая самую лютую дичь про ВОВ в стиле "Огонька" Коротича, когда пришло время переобуваться. Абсолютно дутый и мразотный персонаж. Особенно если сравнивать его с тем же Бондаревым, которого лишь после смерти начали постепенно возвращать в школьную программу.

Источник: Colonel Cassad


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