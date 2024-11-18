 

Врач Яковлева назвала последствия бесконтрольного приема антибиотиков

18.11.2024, 19:05, Разное
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Мнение специалистов о самостоятельном применении антибиотиков заставило россиян задуматься. Врач Наталья Яковлева предупредила, что самолечение может иметь серьезные последствия.

Неоправданное применение антибиотиков наносит вред микрофлоре кишечника, которая играет важную роль в иммунной системе и психологическом здоровье. Это приводит к снижению способности организма противостоять инфекциям.

Кроме того, бесконтрольный прием лекарств способствует возникновению резистентности бактерий и нарушению микробиома. Назначение таких препаратов должно осуществляться только врачом.

Часто россияне используют антибиотики при простудных заболеваниях, но они неэффективны против вирусов. Эти лекарства необходимы только при наличии бактериальных инфекций, причем применяются препараты строго определенного класса и вида. Выбрать и назначить правильное лечение может только квалифицированный специалист.

Неправильное или избыточное применение антибиотиков приводит к уменьшению полезной микрофлоры в кишечнике, что создает благоприятные условия для роста патогенных бактерий и грибов. Эксперты настоятельно рекомендуют не заниматься самолечением антибактериальными препаратами, так как это может негативно сказаться на здоровье.


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