София Ротару выставила на продажу роскошные апартаменты в Москве

София Ротару недавно выставила на продажу трехкомнатные апартаменты в престижном столичном районе Москвы на Зоологической улице.

Ранее она пыталась реализовать роскошную крымскую виллу, а теперь избавляется от части московской недвижимости. Источники сообщили, что квартира была подарена бывшим мэром Юрием Лужковым.

Изначально апартаменты оценивались в 70 миллионов рублей, однако из-за отсутствия покупателей цену пришлось снизить на 5 миллионов, до 65 миллионов.

Ранее представитель Ротару поделился интересной особенностью ее райдера, ставшей причиной обсуждений.