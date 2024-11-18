 

София Ротару выставила на продажу роскошные апартаменты в Москве

18.11.2024, 19:05, Разное
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София Ротару недавно выставила на продажу трехкомнатные апартаменты в престижном столичном районе Москвы на Зоологической улице.

Ранее она пыталась реализовать роскошную крымскую виллу, а теперь избавляется от части московской недвижимости. Источники сообщили, что квартира была подарена бывшим мэром Юрием Лужковым.

Изначально апартаменты оценивались в 70 миллионов рублей, однако из-за отсутствия покупателей цену пришлось снизить на 5 миллионов, до 65 миллионов.

Ранее представитель Ротару поделился интересной особенностью ее райдера, ставшей причиной обсуждений.


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