Лифты в России начали оснащать алкотестерами

В Москве состоялось торжественное открытие первого в России лифта, оснащённого оборудованием для определения наличия алкоголя в крови пассажира. Согласно действующим правилам, граждане, находящиеся в состоянии опьянения, не имеют права пользоваться лифтом.

До сегодняшнего дня эта мера не соблюдалась из-за невозможности оперативно провести освидетельствование – однако благодаря национальному проекту «Трезвая Россия» до 2030 года алкотестерами оснастят не менее 10 тысяч лифтов по всей стране.

«Это целый комплекс, который начинает работать с момента, как пассажир входит в кабину. Если искусственный интеллект определяет, что гражданин употреблял алкоголь, то ему будет предложено пройти проверку», – сказал замглавы Минстроя Пётр Смирнов.

По прогнозам экспертов, мера позволит снизить употребление алкоголя на 10-15% до 2030 года – многие граждане предпочтут воздержаться от спиртного, чтобы иметь право воспользоваться лифтом.

«Особенно это касается новых домов, где 20-30-40 этажей. Любой нормальный человек откажется от рюмки водки или стакана пива, когда после этого ему придётся преодолеть несколько сотен ступенек», – написал в своём Telegram-канале журналист Павел Пряников.

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