Врач Золотарева заявила, что избыток сна ведет к диабету и болезням сердца

Проблемы со здоровьем возникают как при недостатке сна, так и при его избытке. Пересыпания и недосыпания снижают бодрость, ухудшают общее состояние, негативно влияют на мозг и вызывают вялость. Избыток сна приводит к диабету и сердечным заболеваниям.

Длительный сон замедляет метаболизм, увеличивает вес и повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета. Чрезмерная сонливость может указывать на ментальные проблемы, эндокринные сбои, хронический стресс, сердечно-сосудистые или мозговые нарушения.

Прием некоторых лекарств, злоупотребление алкоголем или стимуляторами может также провоцировать излишне долгий сон.

Недостаток сна (менее 6 часов в сутки) также увеличивает вероятность сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Специалисты рекомендуют спать 7-8 часов в сутки.

Пересыпание (более 9 часов) также связано с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта.