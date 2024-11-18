 

В Ростове-на-Дону на свалке обнаружили превышение ПДК нефтепродуктов

18.11.2024, 17:25, Разное
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На берегу озера Цыганское в Ростове-на-Дону обнаружена масштабная незаконная свалка площадью 3500 квадратных метров, где обнаружено значительное превышение допустимой концентрации нефтепродуктов. Эксперты оценили ущерб окружающей среде в 3,4 миллиона рублей.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по материалам Росприроднадзора. Владельцу участка, где размещалась свалка, предъявлено требование о возмещении ущерба.

В масштабах страны наблюдается снижение числа несанкционированных свалок – на 17% в 2023 году. В то же время, в Астраханской области, Бурятии и Оренбургской области сохраняется критическая ситуация с накоплением отходов.


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