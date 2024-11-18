Чтобы пациенты не скучали: в московских поликлиниках появятся бильярдные столы, боулинг-залы и PlayStation 5

Департамент здравоохранения Москвы закупит бильярдные столы, оборудование для боулинга и игровые приставки Sony PlayStation 5 для оснащения комнат ожидания в поликлиниках. Ранее многие пациенты жаловались на скуку – людям приходится до 15-20 минут ждать своей очереди без единого развлечения.

В сентябре в сети стало вирусным видео, которое посетительница одной из городских поликлиник сняла в ожидании приёма у терапевта. Девушка заявила, что это «абсолютно кринжовое место» – в латте-баре на первом этаже не было розеток для зарядки смартфона, а непосредственно возле кабинета врача из удобств обнаружились только диваны и телевизор.

«Сергей Семёнович, ау, вы там спите? Люди в таких условиях должны лечиться, да? Нормально вообще?» – возмутилась москвичка.

Как оказалось, Депздрав не проигнорировал недовольство горожан и за два месяца подготовил масштабную программу по энтертейнмент-реновации поликлиник. В небольших учреждениях оборудуют игровые комнаты с приставками, в то время как медучреждения покрупнее получат ещё и бильярдные комнаты. 12 флагманских московских поликлиник оснастят залами для боулинга с современным импортным оборудованием, а в детских поликлиниках установят игровые комнаты и аттракционы различного уровня сложности. Наконец, устаревшие жидкокристаллические телевизоры заменят на современные «умные» OLED TV большой диагонали, а в 5 поликлиниках в качестве эксперимента установят кинозалы.

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