“Перебор” – пережившая отмену Лолита объяснила сыр-бор вокруг “голой” вечерики

“Мне кажется, наше общество чересчур стало перестраховываться, это своего рода болезнь роста, – рассуждает певица. – То все было можно так, что хоть умри. А то все резко стало нельзя настолько, что ты даже, простите, не знаешь, можно ли пукнуть, или же оскорбишь этим кого-то”.

Лолита считает, что сейчас за окном время, когда все воспринимается болезненно и гипертрофировано. “В той вечеринке у Ивлеевой не было ничего такого, за что следовало бы наказывать артистов, – убеждена Лолита. – Разве что парень с носком на причинном месте (рэпер Vacio – Прим. ред.) – это, конечно, перебор. А в итоге их всего этого раздули катастрофу вселенского масштаба. Хотя эта вечеринка никому не испортила жизнь, не оказала ни на кого влияния. Есть вещи гораздо хуже”.

Сегодня к случившемуся тогда, в конце 2023-го, Лолита относится с юмором. И даже обыгрывает эту тему в своих программах. “Простите, не буду низко опускаться, а то опять напишут, что я ползала”, – сказала она протягивающей букет зрительнице на недавнем сольнике в Москве.

“Я отсидела семь месяцев”, – говорит Милявская о времени, когда ей не давали выступать, кормить семью и большой коллектив.

Певица надеется, что это смутное время перегибов и запретов всего и всех закончится.