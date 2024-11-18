 

На Тайване запустили первый полностью беспилотный поезд

18.11.2024, 11:50, Разное
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В рамках программы строительства новой ветки метро Light Green Line на Тайване, в стране принят в эксплуатацию первый из 35 полностью автоматизированных беспилотных поездов Metropolis, разработанных французской компанией Alstom. Протяженность обслуживаемой ветки Новый Тайбэй-Тайбэй — около 23 км. Это расстояние метропоезд будет преодолевать со скоростью до 100 км/ч всего за 20 минут, что на полчаса быстрее поездов предыдущего поколения.

Metropolis состоит из четырех 26-местных вагонов из нержавеющей стали, рассчитанных на перевозку 700 пассажиров. Линия Ванда-Чжунхэ-Шулин, также известная, как Light Green Line, была построена за 10 лет и обошлась Тайваню в $1,72 млрд. Первые девять станций (протяженность участка 9,5 км) должны открыться в 2027 году, а оставшиеся 13 станций (протяженность 13,3 км) — в 2031.

Поезда будут оснащены системой связи Urbalis (СВТС), системой диспетчерского контроля (SCADA) и окрашены в ярко-зеленый цвет. С открытием первого участка Ванхуа-Цзюнхо время в пути сократится с 38 до 14 минут.Источник &#8212 Taiwan News


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