 

Шекспир хотел открыть театр «Глобус» в Москве в 1612 году

18.11.2024, 11:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

На сайте Российского государственного архива древних актов (РГАДА) опубликованы уникальные 18 документов начала XVII века, связанных с Уильямом Шекспиром.

Как оказалось, прославленный английский драматург хотел открыть театр «Глобус» в Москве, однако не смог осуществить свой план из-за польско-литовской интервенции.

Первое послание Шекспира датировано весной 1604 года – он обратился к Борису Годунову с просьбой разрешить деятельность «аглицких скоморохов» в Москве. Русский царь согласился принять «заморских гостей», после чего драматург лично приехал в Россию.

– У нас есть все документы, подтверждающие визит Шекспира в нашу страну, а также проект здания театра, который он разработал лично. Что важно, платили за всё англичане, в том числе рабочим и за стройматериалы, – сказал замдиректора РГАДА Модест Королёв.

Отделочные работы в здании московского «Глобуса» были завершены в начале 1612 года, однако театр разгромили поляки и литовцы – понимая, что их дни в столице России сочтены, оккупанты устроили массовые погромы русских учреждений культуры. Шекспир впоследствии обращался к польскому королю с требованием компенсировать все свои издержки, однако Сигизмунд III отказал драматургу.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.11 / Рупор кремлевской пропаганды: О выставке трофеев в Питере

18.11 / Не надо обращаться к психологам при депрессии

18.11 / “Можно и в монастырь пойти” – Чулпан Хаматова готова на крайние меры

18.11 / Господи, помилуй – как теперь выглядит утонувшая сразу после похорон могила Добрынина

18.11 / Rammstein выступит в Москве после 5-летнего перерыва

18.11 / Духэтажный особняк и неосуществленные планы: что осталось после ухода Владимира Левкина

18.11 / Новое термопокрытие для оконных стекол охладит дом на 20 градусов

18.11 / ПВО России отразили атаку на Москву

18.11 / Ким Чен Ын призвал к усиленной подготовке к возможным конфликтам

18.11 / Светлана Светличная не оставила наследства

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика