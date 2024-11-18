Шекспир хотел открыть театр «Глобус» в Москве в 1612 году

На сайте Российского государственного архива древних актов (РГАДА) опубликованы уникальные 18 документов начала XVII века, связанных с Уильямом Шекспиром.

Как оказалось, прославленный английский драматург хотел открыть театр «Глобус» в Москве, однако не смог осуществить свой план из-за польско-литовской интервенции.

Первое послание Шекспира датировано весной 1604 года – он обратился к Борису Годунову с просьбой разрешить деятельность «аглицких скоморохов» в Москве. Русский царь согласился принять «заморских гостей», после чего драматург лично приехал в Россию.

– У нас есть все документы, подтверждающие визит Шекспира в нашу страну, а также проект здания театра, который он разработал лично. Что важно, платили за всё англичане, в том числе рабочим и за стройматериалы, – сказал замдиректора РГАДА Модест Королёв.

Отделочные работы в здании московского «Глобуса» были завершены в начале 1612 года, однако театр разгромили поляки и литовцы – понимая, что их дни в столице России сочтены, оккупанты устроили массовые погромы русских учреждений культуры. Шекспир впоследствии обращался к польскому королю с требованием компенсировать все свои издержки, однако Сигизмунд III отказал драматургу.

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