Рупор кремлевской пропаганды: О выставке трофеев в Питере

О выставке трофеев в Питере

Съездил сегодня на Парк Победы, посмотреть выставку трофейной техники. Открыли буквально на днях. Правда, неудачно выбрал день и час – приехал в воскресенье около часу дня. От этого была уйма народу, реально толпы! Причём люди шли и шли от метро, через парк – целыми семьями и компаниями, с детьми и без, стар и млад. Видать, любит русский народ выставки трофеев – больше, чем музеи 🙂

Но всё же кое-как протиснулся там, посмотреть. Самое интересное на выставке – это даже не сама по себе техника, а "истории успеха" каждой, которые рассказывают приставленные к технике бойцы. Охотно отвечают на все вопросы – почему целые машины есть, как подбили, с какого направления привезли. Из 20-25 выставленных единиц – примерно половина с Курской области. Капитан в маске около британской машины мне сказал, что оттуда идёт настолько мощный поток техники и трофеев, её хватит на 20 выставок во всех миллионниках России. Трейлеры все задействованы, их дефицит.

Вот три истории успеха, как пример.

1. Штатовский "Абрамс" старой модификации А1. FPV-дроном выжгли оптику у механика-водителя, танк обездвижился и стал мишенью, которую расстреливали прямо на поле. Курское направление.

2. "Хамви" случайно наехал на противопехотную мину, она маломощная и ничего ему не сделала, но сумела перевернуть машину на бок. Десант сдриснул и убежал, оставив машину русским.

3. Чудо-бронеавто, дитя британского сумрачного гения – "Хаски TSV". Попал в засаду под Коренево, его поливали в лоб автоматами, но не повредили (стекло бронировано). Но на втором фото видите малюсенькую продолговатую дырочку на капоте, справа? Кумулятивным снарядом малой мощности засадили внутрь, двигателю каюк, экипаж разбежался.

Но там ещё много всего выставлено. Интересно, да. Последнее фото – толпа зрителей.

(с) Сергей Сигачев

https://t.me/periskop_pacific/5737 – цинк

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