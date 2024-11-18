 

Господи, помилуй – как теперь выглядит утонувшая сразу после похорон могила Добрынина

18.11.2024, 10:40, Разное
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Перенесший три инсульта Вячеслав Добрынин ушел из жизни 1 октября 2024 года в одной из больниц Москвы. Он скончался на 79-м году жизни из-за острой сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточности на фоне нарушения мозгового кровообращения. Через три дня в похоронном доме “Троекурово” состоялась церемония прощания с музыкантом. Там присутствовали Владимир Винокур, Симон Осиашвили, Игорь Матвиенко, Юрий Антонов, Александр Маршал…

А похоронили знаменитого композитора на 21 участке Троекуровского кладбища. Добрынин был Народным артистом, кавалером ордена “За заслуги перед Отечеством” IV степени и Ордена Дружбы. Все это и давало право получить место на престижном кладбище бесплатно. Его соседями по вечному пристанищу стали певцы Борис Моисеев и Бэла Руденко.

Сразу после похорон могила Вячеслава Добрынина утонула. Утонула в море венков, букетов и корзин. Так продолжается и сегодня, спустя полтора месяца после траурной церемонии. Венков там так много, что они даже стоят на соседнем участке. К захоронению не зарастает народная тропа, и все идут с цветами – а это лучшее свидетельство народной любви и признания.


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