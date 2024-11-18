 

Rammstein выступит в Москве после 5-летнего перерыва

18.11.2024, 9:33, Разное
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Группа Rammstein после 5-летнего перерыва вновь выступит в Москве – легендарные немецкие музыканты анонсировали концерт в дни новогодних праздников.

Этот визит, как заявил клавишник группы Кристиан Лоренц, станет «лейтмотивом оттепели в отношениях с Россией». Площадка для концерта ещё не выбрана, но существуют договорённости о том, что концерты пройдут в конце декабря, пишет Süddeutsche Zeitung.

– Это будет что-то похожее на легендарное исполнение Wind of Change в Москве, – подтвердил журналистам Лоренц. – Мы долгое время не видели наших российских фанатов и ужасно соскучились по ним. Сначала была пандемия, потом другие проблемы… Я думаю, это будет тёплая встреча.

Сейчас музыканты ведут переговоры с организаторами – по информации газеты, «в новых российских условиях» приходится тщательно согласовывать трек-лист. Так, группе хотят запретить исполнять некоторые песни из-за «непристойного содержания», но её участники выступают против любой цензуры. Кроме того, российская сторона «пытается организовать выступление на одной сцене с Rammstein артиста, образ которого в Германии по ряду причин считают категорически неприемлемым».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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