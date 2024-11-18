ПВО России отразили атаку на Москву

В ходе отражения массированного налета противовоздушной обороной Минобороны в Павлово-Посадском районе был успешно уничтожен очередной вражеский беспилотный летательный аппарат, намеревавшийся прорваться к российской столице.

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил информацию, сообщив об этом в своем Telegram-канале. В настоящее время район происшествия осматривают сотрудники экстренных служб. Дополнительные сведения пока отсутствуют.

Напомним, что ранее подобный инцидент был зафиксирован в Раменском городском округе, где ПВО также сбила беспилотник. Предварительная информация указывает на отсутствие пострадавших и повреждений.

Примечательно, что 10 ноября силы ПВО Минобороны ликвидировали 32 дрона в Подмосковье за короткое время. Атака стала крупнейшей с момента начала специальной военной операции, а системы ПВО эффективно отразили ее в Раменском, Домодедово и Коломне.