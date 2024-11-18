Светлана Светличная не оставила наследства

После трагичной утраты известной актрисы Светланы Светличной стало известно об отсутствии у нее роскошного имущества и банковских счетов.

Единственным законным наследником Светланы Афанасьевны остается ее сын Алексей Ивашов, которому, в случае отсутствия завещания, достанется скромная квартира артистки в районе метро “Преображенская площадь”. Однако стоимость данной недвижимости оценивается всего в несколько миллионов рублей.

Таким образом, несмотря на славу и популярность, Светличная не обладала чрезмерным богатством, а ее наследство будет весьма ограниченным.