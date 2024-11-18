 

Светлана Светличная не оставила наследства

18.11.2024, 7:30, Разное
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После трагичной утраты известной актрисы Светланы Светличной стало известно об отсутствии у нее роскошного имущества и банковских счетов.

Единственным законным наследником Светланы Афанасьевны остается ее сын Алексей Ивашов, которому, в случае отсутствия завещания, достанется скромная квартира артистки в районе метро “Преображенская площадь”. Однако стоимость данной недвижимости оценивается всего в несколько миллионов рублей.

Таким образом, несмотря на славу и популярность, Светличная не обладала чрезмерным богатством, а ее наследство будет весьма ограниченным.


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