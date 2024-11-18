Светлана Светличная не оставила наследства
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
После трагичной утраты известной актрисы Светланы Светличной стало известно об отсутствии у нее роскошного имущества и банковских счетов.
Единственным законным наследником Светланы Афанасьевны остается ее сын Алексей Ивашов, которому, в случае отсутствия завещания, достанется скромная квартира артистки в районе метро “Преображенская площадь”. Однако стоимость данной недвижимости оценивается всего в несколько миллионов рублей.
Таким образом, несмотря на славу и популярность, Светличная не обладала чрезмерным богатством, а ее наследство будет весьма ограниченным.
Смотреть комментарии → Комментариев нет