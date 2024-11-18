Рупор кремлевской пропаганды: “Мегалополис”

Так получилось, что сразу после нового "Гладиатора" от Ридли Скотта (мнение о нем вот тут https://colonelcassad.livejournal.com/9500613.html) сразу посмотрел и "Мегалополис" Копполы. Это был довольно занятный опыт, учитывая, что оба этих фильма как бы и про Римскую Империю и про современные США. На Западе фильм заранее разнесли и похоронили, но дедушке Копполе было все равно, потому что он снимал за свои и на чужое мнение ему было плевать. Он хотел снять этот фильм так как он это видит – он его снял.

На выходе получилось достаточно странное авторское высказывание самого Копполы, который через основных героев транслирует свои взгляды на современную политико-экономческую и социо-культурную действительность.

Фильм представляет собой фактически дорогостоящий арт-хаус, где современные США фактически приравнены к римской республике времен ее упадка накануне периода гражданских войн и трансформации Рима в военную империю. Отсюда и Красс, и Цицерон, и Катилина, и прочии Клавдии с Пульхрами, с тонной вербальных, архитектурных и сюжетных отсылок к временам кризиса Республики первого века до нашей эры. Так как США и сами особо не скрывают желания наследовать судьбу Рима (примерно как у нас любили отсылки на Москва-Третий Рим, а в Европе на Тысячелетний Рим Рейх), то Коппола фактически пророчит США судьбу поздней Римской республики, которая погрязла в коррупции, декаданстве, беззаконии, стяжательстве и несправедливости. Противопоставление приземленного подхода Цицерона и мечтаний Катилины (которого с некоторых пор стало модно представлять прогрессивным персонажем, хотя мне ближе его описание у Моммзена) с стремлением к некоем возвышенным реформам общества, выражено черед достаточно прямой конфликт с отсылками к известной речи "Доколе Катилина ты будешь испытывать наше терпение?!", но потенциал заложенный в этом натягивании совы на глобус объективно не использован в полной мере.

После ряда злоключений, а также речуг про "силу любви" в стиле "Интерстеллар", Цицерон передумал и воспринял новые идеи, хотя этот переход не выглядел чем-то естественным. Что иронично – в период гражданской войны в Риме и Цицерон и Катилина были убиты, а лучший мир для наших детей, оказался придавлен тяжелым кованным сапогом военной диктатуры со всеми известными достоинствами и недостатками пиковой Римской Империи. Во время просмотра ловил себя на мысли, каким бы мог быть фильм, если длительную историю краха Римской Республики наложенную на современность воспроизводили в виде развлекательного кино. Тема то очень интересная, но после окончания сериала "Рим" практически выпавшая из внимания киношников.

В целом, сложилось впечатление, что Коппола видит тупик неолиберального капитализма, в меру творчески бичует его пороки через сравнение конкурсов красоты с продажей женщин в рабство, постановочного рестлинга с гладиаторскими боями, покупку места в очереди с скупкой голосов в курии, уличной римской гопоты из Остии с трампистами в красных кепках и т.п. Очень красивы аллюзии на разрушение самих основ общества в виду уставших и разваливающихся статуй закона и правосудия. Пожалуй это были самые запомнившиеся кадры. Но в чем же ответ Копполы, если не брать фантастические допущение и сферические плохо нарисованные города будущего в вакууме? Набор идеалистических банальностей вроде "силы любви", "каждый человек должен определять будущее", "голос каждого должен быть услышан" и т.д. По сути, просто благопожелания что "когда-то это будет и вот тогда…", без каких-либо внятных путей достижения этого. И эти люди еще в свое время высмеивали заявления про светлое будущее у социалистов. "Мы до этоо будущего не доживем, но вот наши дети когда-то будут жить в сферических городах справедливости от Катилины"

Поэтому после просмотра вполне понятно, что именно Копполе не нравится в современном мире и чтобы он хотел видеть в будущем, но вот рецептов, как этого добиться вы в этом фильме не найдете.

Поэтому "Мегалополис" это манифест о персональной утопии режиссера который он противопоставляет гниющему "новому Риму", который ждет неминуемого "черного лебедя" (в фильме в его роли выступает старый советский спутник с ядерным (!) реактором), который прервет "Валтасаров пир".

И тут как раз прямое сходством с "Гладиатором 2", где на фоне финальный речей про "Рим для всех" и "Мечту о Риме" с разными благопожеланиями, Ридли Скотт, натягивая современную неолиберальную идеологию на военную рабовладельческую империю начала 3-го века, также не нашелся что предложить перед лицом кризиса военной монархии в Риме и тендеций, которые приведут к новым гражданским войнам и кризису 3-го века Римской Империи. Чем больше американские творцы сравнивают США с Римом, тем больше усиливается впечатление, что страхи на тему будущего США в их головах усиливаются. А ответа, как достойной встретить наступающее будущее у них нет. Когда-то Серегй Переслегин называл такое будущее "новыми темными веками", также делая историческую аллюзию на Темные века, которые пришли на смену разрушенному миру поздней античности и Западной Римской Империи.

Сам фильм как кино очень неровный. Отдельные сцены сняты хорошо, а некоторые просто заняты размазывание банальностей и откровенно тянут время. Сложилось впечатление, что у фильма был потенциал стать чем-то большим, но получилось вот так, потому что автор так видит. Тем не менее, какого-то большого разочарования у меня он не вызвал – тут действительно автор пытается поднимать важные темы кризиса позднего капиталистического общества "на подумать", тут в целом неплохие отсылки на историю Рима (вы же думаете хотя бы раз в день о Римской Империи?), хорошая операторская работа и приятный визуал (ниже определенного уровня Коппола никогда не падал и даже на старости лет его почерк как постановщика все еще виден).

Фильм очевидно провалится в прокате (но дедушка старый, ему все равно), но даже в таком кривом и лоскутном виде он все равно вызывал больше интереса при просмотре, чем 90% современных бездушных коммерческих поделий. Что конечно не означает, что у Копполы получилось дать ответ на волнующие его (да и не только его) вопросы. Но он хотя бы попылся. Авантюра не удалась, но за попытку спасибо.

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