Мнение «аналитика»: Об ударах ATACMS’ами по Курску и Воронежу… Это уже полный ад и π-ц?

Под занавес воскресенья внезапно случилась та самая «эскалация», о которой все предупреждали, но к которой никто оказался не готов. Пока ещё действующий американский президент Джо #Байден разрешил Украине дальнобойные удары ATACMS’ами по российской территории в международно признанных границах. И французы с англичанами, словно бы того и ждали, — хотя… почему «словно»? — санкционировали аналогичное применение SCALP/Storm Shadow.

Новый виток эскалации украинского кризиса начался.

Reuters сообщает, что «пока» дальность ограничена 300 км. Это значит, что в зоне поражения на «старых» территориях оказываются Белгород, Курск и Воронеж.

О том, что к этому всё идёт, стало понятно после первых же сообщений о северокорейских военных в России. Хотя ни одного заслуживающего доверия доказательства их присутствия за полтора месяца так и не было предъявлено, скоординированная информационная кампания сформировала таки инфоповод — якобы огневой контакт военных КНА с солдатами ВСУ в Курской области РФ. И теперь Вашингтон «чтобы защитить ВСУ» разрешил применение дальнобойного оружия.

Ну, международное право снова оказалось изнасилованным «гегемоном» — пожалуй, это первый случай, когда открыто объявляется о поддержке вооружённой агрессии в соседнее государство. Но это уже никого не волнует: коллективный Запад, осознав, во что он вляпался с Украиной, теперь всеми силами пытается не проиграть. И не стесняется в средствах. Поэтому всё решится действительно «на поле боя». Не факт, что она ограничится только украинской и российской территорией.

Ранее президент Владимир #Путин уже предупредил, что если Киеву дадут разрешение использовать дальнобойные ракеты по российской земле, то это «будет означать, что страны #НАТО, #США, европейские страны воюют с Россией», и будут приняты «соответствующие решения». Меж тем иноагент ВЧК-ОГПУ сообщил, что жители Воронежа уже рассказывают о звуках взрывов и вспышках в небе. При этом несколькими часами ранее Reuters заявил, что украинские власти не станут медлить с нанесением ударов.

Наряду с этим околокремлёвские говорящие головы, сначала рефлекторно завопившие о необходимости «жёсткого ответа», сбавили тон. И теперь утверждают, что надо сначала дождаться официальных заявлений из Белого дома, а то и самих ударов. Похоже, #Кремль и сам в растерянности…

Чем же ответит #Россия?

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