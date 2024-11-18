Рупор кремлевской пропаганды: Битва за Часов Яр. 17.11.2024

Битва за Часов Яр: Обстановка на 12:20 17.11.2024

Подразделения ВС РФ продолжают пробивать дорогу к огнеупорному заводу, находящемуся в центральной части города. После нескольких месяцев тяжёлых позиционных боёв, штурмовые группы сломали оборону противника в лесу «Дружба», который находится южнее западной части н.п. Калиновка. Сама Калиновка уже превращена в руины и напоминает западные кварталы Мосула весной-летом 2017 года. Продвижение в «Дружбе» осложнялось ввиду отлично организованных опорных пунктов противника, но воины штурмового отряда одного из подразделений ВС РФ смогли вскрыть оборону противника, прорвавшись в район террикона к западу от Калиновки.

На сегодняшний день противник организует оборону террикона с целью помешать подразделениям ВС РФ обхватить с севера Новосеверный район Часов Яра, и тем самым «поджать» территорию огнеупорного завода.

С юга подразделения «Ахмата» под командованием Шустрого продолжают расширение зоны контроля южнее лесного массива, примыкающего к Октябрьскому району Часов Яра. Сам же лесной массив хорошо укреплен и, на мой взгляд, его зачистка должна производиться только после плотной работы авиации, так как внутри находится широко разветвленная система укреплений противника.

В общем и целом, инициатива в Часов Яре остаётся за подразделениями ВС РФ. Конечно же, продвижение не такое быстрое, как хотелось, но важно понимать, что город представляет из себя довольно мощный укрепрайон, на вскрытие которого требуется время.

Продолжаем работу по направлению.

t.me/project_nd – цинк

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