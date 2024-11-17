 

Samsung завоевал превосходство в секторе складных смартфонов

17.11.2024, 21:30, Разное
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В третьем квартале 2024 года Samsung утвердился как непоколебимый лидер на рынке складных смартфонов, согласно анализу IDC. После скромного старта в этой области компания стратегически расширила свою аудиторию, предлагая функциональные модели серии Galaxy Z.

Ранее удерживая скромную долю в 16,4%, Samsung значительно увеличил свое присутствие до внушительных 51,2%, обогнав Huawei и став доминирующим игроком. Благодаря выпуску Galaxy Z Fold 6 и Galaxy Z Flip 6 с интегрированными ИИ-сервисами, Samsung добился значительного роста популярности своих складных устройств.

Несмотря на жесткую конкуренцию со стороны китайских брендов, Samsung продемонстрировал устойчивый рост, восстановив свои позиции после спада во втором квартале 2024 года. Motorola заняла второе место с долей 15,1%, а Huawei опустилась на третье с 13,2%. Другие заметные игроки включают Honor (7,6%) и Xiaomi (6,3%), в то время как все остальные компании делят оставшиеся 6,6% рынка.


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