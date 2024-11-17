Кристина Орбакайте покинула Россию

Певица Кристина Орбакайте последовала примеру своей матери Аллы Пугачёвой и отказалась возвращаться в Россию этой зимой. “Политическая ситуация, отмены концертов и не очень теплый прием на родине” подвигли исполнительницу принять такое решение.

Орбакайте не захотела участвовать в новогодних корпоративах в пределах страны, несмотря на обращения потенциальных заказчиков. По словам певицы, “не в деньгах счастье”, и она не чувствует себя готовой возвращаться.

По имеющейся информации, Орбакайте намерена провести как минимум до конца января в Калифорнии. О каких-либо планах по концертам в США не сообщается, однако известно, что на тамошних корпоративах певица обычно выступает с пустыми аншлагами. В 2023 году она запрашивала за одно выступление на корпоративе 4,5 миллиона рублей.

В октябре 2024 года Орбакайте вместе с Авраамом Руссо и Филиппом Киркоровым выступила на частном мероприятии в Дубае, которое проходило в ресторане возле Бурдж-Халифы. Имена исполнителей держались в секрете.