Мнение: Чтобы жизнь медом не казалась

Одна из наиболее подлых русских поговорок, как на мой вкус. Лично я ее возненавидел в армии. Так обычно говорят “отцы-командиры”, какие-нибудь прапорщики, когда хотят сообщить солдату, что собираются дать какое-то особо издевательское приказание, максимально усложнить ему жизнь.

Смысл “чтобы медом не казалась” – целенаправленно испортить жизнь кому-то, порой до смерти. То есть принести чистое, беспримесное Зло.

Вчера, по сообщению российского Минобороны, Россия подвергла Украину особо ожесточенному обстрелу по “энергетическим обьектам Украины”. Наверно, в этот раз уже не станут показывать в программе “Время” кадры хроники, где люди посреди зимы пытаются вскипятить чайник на свечах, с мерзкими издевательскими комментариями ведущей телеканала, типа “экие они забавные, ух какие затейники!”

Целенаправленно ЗИМОЙ лишать миллионы людей тепла и энергии – это что такое? Я раньше думал, что в РФ все-таки с его сакральным поклонением совку никому не придет в голову взрывать Деепрогэс, ведь все в школе проходили его как некий символ Первых пятилеток, а сам Великий Нацлидер тут давеча рыдал на трибуне, как он типа горюет по СССР… но оказалось, всякие сантименты этим людям вполне по-русски абсолютно чужды, какие там еще символы.

Что же все-таки такое вчера было – акция устрашениЯ? А население, которое приобрело моду после каждых бедствий нести всяких плюшевых мишек к воротам посольств “в знак солидарности и скорби” – теперь что понесет? Или, наверно, как положено – отнесется с пониманием? А то и с радостью, видимо? Как к “славе русского оружия

Вот такая у нас слава. “Пусть свечами обогреваются!” А казалось, что жители северных стран такими вещами не шутят.