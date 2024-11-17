Tesla превзошла конкурентов по смертельным ДТП

Анализ iSeeCars выявил тревожную тенденцию: электромобили Tesla неспропорционально часто попадают в смертельные аварии. Исследование, охватившее модели 2018-2022 годов, показало, что Tesla занимает печальное первое место по смертельным исходам среди всех автомобильных марок.

За Tesla следует ряд других производителей, но эксперты считают, что высокая смертность может быть связана не столько с конструкцией автомобилей, сколько с поведением водителей. Аналитик Карл Брауэр подчеркивает: “Поведение водителя остается ключевым фактором как в предотвращении, так и в минимизации последствий аварий”.

Несмотря на недавние улучшения в безопасности автомобилей, рост числа дорожных происшествий с трагическими последствиями вызывает опасения. Исследователи связывают это с возросшей небрежностью и отвлеченностью водителей.

В то время как Tesla сталкивается с критикой за свой высокий уровень смертности, компания не единственная, кто борется с этой проблемой. Необходимы совместные усилия по повышению осведомленности о рисках безрассудного вождения и поощрению ответственной езды.