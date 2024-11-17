Клава Кока свершила мечту о собственном жилье

Известная исполнительница, телеведущая и блогер Клава Кока воплотила в реальность давнюю мечту – обретение собственного жилья в столичном мегаполисе. Несмотря на незавершенность ремонтных работ, звезда решительно переехала в свою новую квартиру.

С усердием и решимостью Кока накопила значительную сумму за годы упорного труда. Покупка квартиры в самом сердце Москвы стала долгожданным вознаграждением за ее достижения. Стремление обладать собственным уголком оказалось столь сильным, что переезд состоялся даже до завершения ремонта.

С улыбкой и легкими упреками в свой адрес, Кока поведала о многочисленных вещах, требующих перевозки. Дабы уместить внушительное количество личного имущества, пришлось задействовать несколько дополнительных транспортных средств. Исполнительница в шутку призналась, что не осознавала, сколько “багажа” она накопила за эти годы.