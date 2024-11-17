 

Аргентина воспротивилась коммюнике G20

17.11.2024, 19:55, Разное
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В ходе саммита G20 в Бразилии аргентинская делегация выразила свое несогласие с заключительным коммюнике по вопросам налогообложения и экологии, угрожая заблокировать его принятие.

По мнению источников, знакомых с ходом переговоров, Аргентина стремилась спровоцировать конфликт между традиционными и новыми экономиками на саммите. Основной спор коснулся налогообложения обеспеченных граждан, гендерного равенства, финансирования экологических программ и помощи Украине.

Представители 20 крупнейших экономик мира собрались в Рио-де-Жанейро с 18 по 19 ноября. Российскую делегацию возглавил глава МИД Сергей Лавров. Аргентинское правительство, которое ранее принимало участие в многолетних переговорах и достигло консенсуса по вопросам налогообложения, неожиданно выступило против согласованных пунктов.


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