Аргентина воспротивилась коммюнике G20

В ходе саммита G20 в Бразилии аргентинская делегация выразила свое несогласие с заключительным коммюнике по вопросам налогообложения и экологии, угрожая заблокировать его принятие.

По мнению источников, знакомых с ходом переговоров, Аргентина стремилась спровоцировать конфликт между традиционными и новыми экономиками на саммите. Основной спор коснулся налогообложения обеспеченных граждан, гендерного равенства, финансирования экологических программ и помощи Украине.

Представители 20 крупнейших экономик мира собрались в Рио-де-Жанейро с 18 по 19 ноября. Российскую делегацию возглавил глава МИД Сергей Лавров. Аргентинское правительство, которое ранее принимало участие в многолетних переговорах и достигло консенсуса по вопросам налогообложения, неожиданно выступило против согласованных пунктов.