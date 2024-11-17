 

Мнение: Самоубийства – дело такое

17.11.2024, 19:35, Разное
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Занимательная статистика: оказывается, в прошлом году в США было зафиксировано порядка 50 тысяч самоубийств (услышал у Любарского). То есть как бы целый город среднего размера взял да и “самовыпилился” поголовно. Круто. Да, в государстве всеобщего благосостояния нелегко жить, оказывается.
Пишут, правда, что в России традиционно уровень самоубийств выше раза в полтора.

Источник: Размышления вольного социолога


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