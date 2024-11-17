Мнение: Самоубийства – дело такое

Занимательная статистика: оказывается, в прошлом году в США было зафиксировано порядка 50 тысяч самоубийств (услышал у Любарского). То есть как бы целый город среднего размера взял да и “самовыпилился” поголовно. Круто. Да, в государстве всеобщего благосостояния нелегко жить, оказывается.

Пишут, правда, что в России традиционно уровень самоубийств выше раза в полтора.