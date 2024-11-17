«Первый канал» снимет блокбастер «Дно»

Генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст сообщил о старте съёмок нового полнометражного фильма «Дно», посвящённого героям-освоителям глубин Байкала.

Мелодрама расскажет о любви и героических подвигах водолазов, участвующих в экспедиции по строительству глубоководного нейтринного телескопа.

– Мы уже снимали на земле, на небе, в космосе, пришло время изучить дно. Это будет кино о нашей замечательной стране, о русских людях, о патриотизме. Мы даже хотели назвать фильм «Русское дно», но Минкульт не согласовал первое слово – видимо, чтобы не обидеть другие народы, проживающие в стране, – пояснил Эрнст.

Продюсер также похвастался рекордным бюджетом в истории отечественного кинематографа – 3 млрд рублей, что практически в три раза превышает предыдущий рекорд, установленный другим проектом «Первого канала» – фильмом «Вызов». Главную женскую роль в картине сыграет Юлия Пересильд.

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