 

SpaceX объявила о намерениях возродить проект развития коммерческой авиакосмической индустрии

17.11.2024, 18:15, Разное
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Вслед за переизбранием Дональда Трампа компания SpaceX объявила о намерениях возродить проект развития коммерческой авиакосмической индустрии. Суть плана состоит в использовании ракеты Starship для быстрых и эффективных перевозок пассажиров между отдаленными городами.

Starship, впервые представленная в 2012 году, вмещает до тысячи пассажиров и способна подниматься на орбиту. В отличие от традиционных космических полетов, ракета будет летать «параллельно» поверхности Земли, что значительно сократит время путешествий. Однако пассажирам придется выдержать значительные перегрузки во время запуска и посадки.

Стоимость билетов будет высокой, но потенциальная экономия времени и удобство сделают Starship привлекательным выбором для деловых путешественников и отдыхающих. По расчетам SpaceX, время полета из Лондона в Нью-Йорк составит всего 30 минут, из Нью-Йорка в Шанхай — 39 минут, а из Цюриха в Сидней — 50 минут.

Помимо амбициозных планов в области пассажирских перевозок, Starship также предназначена для доставки людей на Луну и другие планеты. Уже в 2026 году в рамках миссии НАСА “Артемида-3” на Луну отправятся четыре астронавта, что станет первым пилотируемым полетом на ее поверхность с 1972 года. А в 2028 году SpaceX планирует запустить Starship с людьми на Марс.


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