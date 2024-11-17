 

Исследователи из США успешно оцифровали мозг дрозофилы

17.11.2024, 18:15, Разное
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Научный проект, инициированный в 2016 году, достиг кульминации: исследователи из США успешно оцифровали мозг дрозофилы, создав первый цифровой образ мозга сложного организма.

Цифровое изображение с разрешением 14 ГБ раскрывает подробности 139 500 нейронов и 54,5 млн синапсов в мозге мухи. Международная группа ученых использовала специализированное оборудование и кропотливый труд, чтобы завершить эту нелегкую задачу.

Данные оцифрованного мозга дрозофилы уже размещены в открытом доступе на сайте codex.flywire.ai, предоставляя исследователям бесценный ресурс для изучения нейронных механизмов и разработки искусственного интеллекта нового поколения.

Ученые выявили нейроны, отвечающие за движение вперед, назад, резкие повороты и полную остановку, что открывает новые возможности для понимания нейробиологических процессов.


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