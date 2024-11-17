 

Попытки Apple покорить рынок телевизоров

17.11.2024, 18:15, Разное
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После продолжительного перерыва с 2011 года Apple возобновила попытки разработать собственный телевизор. Согласно сообщениям инсайдеров, компания “просматривает” возможность выпустить телевизоры под своим брендом и интегрировать их в умную экосистему устройств.

Хотя проект находится на ранней стадии развития и может потребовать нескольких лет для воплощения, ожидается, что телевизор Apple станет серьезным конкурентом на рынке. Он будет отличаться изысканным дизайном и глубокой интеграцией в экосистему устройств Apple.

Конкуренция со стороны устоявшихся телевизионных брендов не останется незамеченной. Apple придется уделить особое внимание характеристикам дисплея, функционалу и ценообразованию. В 2010 году Тим Кук, генеральный директор, выражал сомнения в участии компании на рынке телевизоров. Однако последняя инициатива Apple свидетельствует о пересмотре этой позиции.

Телевизор Apple может стать новаторским решением, стремясь воплотить амбиции Стива Джобса по созданию устройства с интуитивным пользовательским интерфейсом.


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